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Ученые обнаружили два новых вида кротов

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  • 15.08.2023, 8:45
Ученые обнаружили два новых вида кротов
иллюстративное фото

Их обнаружили в Турции.

В новом исследовании, опубликованном в Zoological Journal of the Linnean Society, ученые идентифицировали два новых вида кротов, которые проживают в Турции, пишет techinsider.

Исследователи из Турции, США и Великобритании, используя передовые технологии ДНК, подтвердили, что новые животные биологически отличаются от других кротов.

Новые виды получили названия Talpa hakkariensis и Talpa davidiana tatvanensis.

Talpa hakkariensis
University of Plymouth

Talpa hakkariensis и Talpa davidiana tatvanensis обитают в горных районах на востоке Турции и могут переживать экстремальные температуры в этой области – от 50°C летом до сильных снегопадов зимой (толщина снежного покрова может достигать двух метров).

С открытием этих животных общее число видов евразийских кротов увеличилось с 16 до 18.

Talpa hakkariensis назвали в честь региона Хаккари в Турции, где он был обнаружен. В настоящее время это один из самых крупных кротов из рода Talpa и самый крупный вид кротов в Анатолии.

Talpa davidiana tatvanensis был найден недалеко от города Битлис на юго-востоке Турции. Он является подвидом Talpa davidiana, который впервые был обнаружен в 1884 году.

Исследователи надеются провести дополнительные работы в надежде найти новые виды в этом регионе.

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