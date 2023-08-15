Ученые обнаружили два новых вида кротов

Ученые обнаружили два новых вида кротов1
- 15.08.2023, 8:45
Их обнаружили в Турции.
В новом исследовании, опубликованном в Zoological Journal of the Linnean Society, ученые идентифицировали два новых вида кротов, которые проживают в Турции, пишет techinsider.
Исследователи из Турции, США и Великобритании, используя передовые технологии ДНК, подтвердили, что новые животные биологически отличаются от других кротов.
Новые виды получили названия Talpa hakkariensis и Talpa davidiana tatvanensis.
Talpa hakkariensis и Talpa davidiana tatvanensis обитают в горных районах на востоке Турции и могут переживать экстремальные температуры в этой области – от 50°C летом до сильных снегопадов зимой (толщина снежного покрова может достигать двух метров).
С открытием этих животных общее число видов евразийских кротов увеличилось с 16 до 18.
Talpa hakkariensis назвали в честь региона Хаккари в Турции, где он был обнаружен. В настоящее время это один из самых крупных кротов из рода Talpa и самый крупный вид кротов в Анатолии.
Talpa davidiana tatvanensis был найден недалеко от города Битлис на юго-востоке Турции. Он является подвидом Talpa davidiana, который впервые был обнаружен в 1884 году.
Исследователи надеются провести дополнительные работы в надежде найти новые виды в этом регионе.