«Как бы Лукашенко не хорохорился, он — самый обыкновенный трус» 2 15.08.2023, 12:13

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Фото: AFP

Путин заставляет белорусского диктатора сполна отрабатывать деньги.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник заявил в интервью сайту Charter97.org, что США могут ответить на провокации Лукашенко секретным оружием.

Читатели Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на слова украинского офицера и о последних заявлениях Лукашенко. Приводим некоторые из комментариев:

«Сипатый сипит, несет чушь и дрыгает ногами только по приказу московского бункерного фюрера».

«Вы сильно преувеличиваете значение Лукашенко для Путина. Это Лукашенко получает приказы и нагоняи из бункера Вовки и деньги отрабатывает на все 100%».

«Лучшее оружие - найти и конфисковать все деньги Синепалого».

«Пока все угрозы таракана - пустой звук. То что Беларусь - филиал «оркостана» пока, понятно. Провокации кремлёвских упырей с участием лукашистов против Польши пусть делают, посмотрим, какой будет ответ. Но кремлевские упыри боятся своей недееспособности, что показал фейковый пригожинский «мятеж».

«Как бы Лука не хорохорился, а он - самый обыкновенный трус».

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