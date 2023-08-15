«Как бы Лукашенко не хорохорился, он — самый обыкновенный трус»2
- 15.08.2023, 12:13
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Путин заставляет белорусского диктатора сполна отрабатывать деньги.
Полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник заявил в интервью сайту Charter97.org, что США могут ответить на провокации Лукашенко секретным оружием.
Читатели Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на слова украинского офицера и о последних заявлениях Лукашенко. Приводим некоторые из комментариев:
«Сипатый сипит, несет чушь и дрыгает ногами только по приказу московского бункерного фюрера».
«Вы сильно преувеличиваете значение Лукашенко для Путина. Это Лукашенко получает приказы и нагоняи из бункера Вовки и деньги отрабатывает на все 100%».
«Лучшее оружие - найти и конфисковать все деньги Синепалого».
«Пока все угрозы таракана - пустой звук. То что Беларусь - филиал «оркостана» пока, понятно. Провокации кремлёвских упырей с участием лукашистов против Польши пусть делают, посмотрим, какой будет ответ. Но кремлевские упыри боятся своей недееспособности, что показал фейковый пригожинский «мятеж».
«Как бы Лука не хорохорился, а он - самый обыкновенный трус».