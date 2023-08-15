Появилось видео нападения россиян на турецкий сухогруз Sukru Okan 8 15.08.2023, 15:30

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Гражданское судно направлялось в украинский порт Измаил, что и повлекло агрессию со стороны россиян.

Российские солдаты таки брали на абордаж турецкий сухогруз Сукру Окан, направлявшийся в украинский порт Измаил. Об этом свидетельствуют кадры видео, которое распространяется по Сети, отмечает «Униан».

На нем зафиксирован момент, как российские десантники уже загружаются на вертолет Ка-29 после проведенного обыска на судне. Момента с предупредительной стрельбой, о чем заявляла российская сторона, на видео нет, однако это, очевидно, было еще до десантирования.

«Россия намеренно выбрала это судно, потому что оно маленькое и неважное. Эта акция - чистый театр. Они [ВМФ России] неспособны обеспечить блокаду, поэтому пытаются преследовать корабли, но и это им не удается. Тогда они совершают акт пиратства в международных водах Черного моря», - заявил турецкий эксперт по судоходству Йорук Ишик в интервью Bild.

Он отметил, что этот акт пиратства произошел всего в 80 километрах от турецкого побережья.

- То, что Россия проводит такие незаконные маневры в международных водах, должно нас всех глубоко беспокоить. Не только Турция, но и все страны, которые преданы международному морскому праву, должны осудить такие действия, — считает Ишик.

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