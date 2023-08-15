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Российский пленный рассказал о белорусах в рядах ВС РФ

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  • 15.08.2023, 20:09
  • 3,248
Российский пленный рассказал о белорусах в рядах ВС РФ

Видео.

Российский военнослужащий, взятый в плен в результате очередной провальной попытки штурма на Авдеевском направлении, рассказал о белорусах, воюющих в рядах Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

«Встретил двух белорусов... Они продолжают воевать, хотя контракт с «Вагнером» уже закончился. Домой возвращаться не хотят, потому что без войны жить не могут. Подписали контракт с 9-м полком морской пехоты регулярной армии РФ», - рассказал российский пленник.

«Тем временем режим Лукашенко продолжает уверять всех, что ни одного белоруса в составе ВС РФ нет», - отметил Юрий Бутусов.

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