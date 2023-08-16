Азаренко в Цинциннати победила 11-ю ракетку мира 16.08.2023, 3:44

Виктория Азаренко

Саснович выбыла из турнира.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (18-ое место в рейтинге WTA) вышла в 1/16 турнира в Цинциннати.

Она выиграла у Барборы Крейчиковой (11) из Чехии в двух сетах — 6:3, 7:5. Причем во втором сете наша соотечественница проигрывала 2:5, но потом взяла пять геймов подряд.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

А вот еще одна белоруска Александра Саснович (74) проиграла в Цинциннати и выбыла из турнира. Она встречалась с представительницей Китая Циньвэнь Чжэн (24).

В игре, которая продолжалась 1 час 18 минут, китаянка была безусловно сильнее — 6:1, 6:4.

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