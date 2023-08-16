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Лукашенко испугался ехать на саммит БРИКС в ЮАР

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  • 16.08.2023, 10:43
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Лукашенко испугался ехать на саммит БРИКС в ЮАР

Стало известно, кто возглавит белорусскую делегацию.

Диктатор Лукашенко испугался ехать на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, который пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Возглавит белорусскую делегацию министр иностранных дел Сергей Алейник. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Спикер уточнил, что речь идет о диалогах БРИКС «Африка-аутрич» и БРИКС «плюс».

— Нашу делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Алейник. Данная оказия также традиционно будет использована для организации «на полях» саммита встреч руководителя белорусской делегации с коллегами из ряда других стран, — резюмировал офпред МИД.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС. Российскую делегацию будет представлять Сергей Лавров.

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