Xiaomi выпустила бюджетного «киберпса»
- 16.08.2023, 10:59
Он действительно похож на настоящую собаку.
Прошло чуть больше два года с тех пор, как Xiaomi явила миру CyberDog – бюджетного конкурента популярным робособакам от Boston Dynamics. Теперь компания представила второе поколение в лице CyberDog 2.
Как сообщает Gizmochinа, новое поколение умеет узнавать своего хозяина в лицо и управлять «умным» домом. Кроме того, по сравнению с прошлой моделью, киберпёс стал меньше и легче.
Но, пожалуй, самый впечатляющий аспект CyberDog 2 – его маневренность. Робот может ходить, сидеть, давать лапу, делать сальто назад/вперед, более того, уверенно держаться на скейте. По дизайну он тоже больше похож на настоящую собаку, есть морда и два уха.
Весит киберпёс почти 9 кг. Благодаря четырем микрофонам и множеству разных датчиков он слышит голосовые команды из другой комнаты, а также способен распознавать жесты.
В Китае такой песик обойдется в 12 999 юаней.