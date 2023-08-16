Шойгу опозорился, общаясь с «роботом Алешей» на форуме «Армия-2023» 5 16.08.2023, 12:19

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Видеофакт.

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу во время посещения форума Армия-2023 предпринял неудачную попытку пообщаться с так называемым «роботом Алешей», сообщает nv.ua.

Их диалог оказался настолько неловким, что обернулась для высокопоставленного представителя кремлевского режима очередным публичным унижением.

Когда Алеша обратился к Шойгу, тот им сначала заинтересовался, вероятно, решив, что имеет дело с каким-то искусственным интеллектом, однако очень скоро стало ясно, что «робот» просто декламирует заранее подготовленный для него текст.

При этом, похоже, что до российского министра это дошло не сразу.

Немного послушав своего «собеседника», Шойгу предложил ему пройтись по выставке, а когда, наконец, осознал, что перед ним не «робот», а просто говорящей рекламной платформой, то не смог скрыть своего разочарования и, потеряв к Алеше всякий интерес, просто махнул на него рукой.

Шойгу столкнулся с роботом Алёшей. Оба оказались к этому не готовы



Встреча искусственного и военного интеллектов произошла на форуме «Армия-2023». Робот Алёша поприветствовал министра обороны и рассказал ему, что «будет знакомить гостей с экспозицией», а после «обучать… pic.twitter.com/5qVnm8GOLX — SVTV NEWS (@svtv_news) August 14, 2023

В этом контексте стоит напомнить, что еще в 2021 году российский военный преступник утверждал, что в РФ уже началось серийное производство «боевых роботов», которые якобы в «состоянии самостоятельно воевать», как «в фантастических фильмах».

Шойгу заявил про производство боевых роботов в России.



Робот Фёдор сейчас знатно охуел, когда понял что придется еще и в армии отдуваться после таких идиотских заявлений. pic.twitter.com/zjtbCcrFIP — Свободу Азату Мифтахову! (@O7831505) May 21, 2021

Однако на деле же оказалось, что у россиян есть только Алеша, предыдущая версия которого была и вовсе — человеком в ростовой кукле, и Федор, которого они недавно зачем-то посылали на МКС.

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