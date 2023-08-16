HIMARS точным ударом испепелил российскую 152-мм гаубицу «Мста-Б» 1 16.08.2023, 14:46

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Видеофакт.

Украинский расчет американского РСЗО «HIMARS» попал в российскую 152-мм гаубицу «Мста-Б».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точной атаки украинских артиллеристов опубликована в соцсетях.

«HIMARS» идеально точным ударом превращает в уголь и пепел российскую 152-мм гаубицу «Мста-Б» вместе с боеприпасами. Корректировали огонь операторы птичек подразделения «Аратта» УГА, они же и зафиксировали эти эпические кадры», — говорится в комментарии к записи.

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