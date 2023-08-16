Политолог: В окружении Лукашенко не всё в порядке 16.08.2023, 15:03

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Диктатору опасно уезжать из страны.

Лукашенко не решился ехать на саммит БРИКС в ЮАР и отправил туда своего министра иностранных дел. Это страх или вассалу не пристало лететь на мероприятие, на которое забоялся ехать его сюзерен Путин?

Об этом сайт Charter97.org спросил словацкого политолога и президента Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григория Месежникова:

— Думаю, что и первое, и второе. Если Лукашенко там появится, а Путин нет, то это может быть воспринято как недостаточная солидарность со своим хозяином. На мой взгляд, здесь есть и практические соображения.

Сейчас Лукашенко опасно уезжать из страны. Хоть он политическую власть и сконцентрировал, но у него нет полной уверенности в том, что в его отсутствие ничего не произойдет. Это он тоже мог учитывать при принятии решения.

— Лукашенко боится за ситуацию внутри Беларуси?

— Да. Во-первых, он — параноидный человек. Опасается всего и, отмечу, у него есть основания бояться, что что-то может начаться. Люди же, которые будут его замещать во время отсутствия, могут быть недостаточно уверены в своих решениях если, допустим, начнутся протесты, демонстрации или что-то в этом роде.

Это вообще свойственно режимам такого типа, когда личное присутствие, непосредственнное руководство диктаторов на местах играет большую роль. Тогда можно обеспечить лояльность, а возможность того, что произойдет какой-то неприятный прорыв, — меньше.

— На прошлой неделе Лукашенко снова заявил, что продолжит вывоз украинских детей. Они вместе с Путиным финансируют этот вопрос. Почему белорусский диктатор вслух проговаривает то, что может быть использовано против него в суде?

— Он соучастник преступления, из-за которого Путин сейчас объявлен в розыск. Дело в том, что для него уже то, как он воспринимается на Западе, не играет большой роли. Лукашенко уверен, что с ним ничего не случится. Якобы у него достаточная защита в связи с тем, что Путин сейчас в такой же ситуации. То есть белорусский диктатор проговаривается и создает условия для того, что он может быть обвинен, а Путину уже выдан ордер.

Лукашенко уже полностью оторван от остального мира, кроме России и ее сателлитов. Он напрямую связал свою судьбу с диктаторским режимом Путина. Он подобным образом как Путин, а, может быть, еще более жестко, правит страной.

Если бы Лукашенко был немного поумнее, то стремился бы сгладить свое участие в похищении украинских детей, а тут он открытым текстом говорит, что содействует совершению военных преступлений.

Лукашенко еще и государство, которым, как он утверждает, он руководит, втягивает в эти действия. По сути дела — это предательство национальных интересов Беларуси

— Если Лукашенко получит ордер на арест, может ли его выдать окружение в обмен на какие-то преференции?

— Честно говоря, не знаю, как это все устроено в Беларуси, но если бы в России возникла такая ситуация, то, думаю, что часть российской элиты, недовольная происходящим, могла бы выдать Путина.

Например, все случившееся в связи с пригожинской попыткой переворота показало, что у Путина нет достаточной поддержки, которая могла бы его полностью защитить.

Что касается Лукашенко, то даже отказ лететь в Южную Африку может быть сигналом, что не все в порядке в его окружении. Могут произойти события, которые его ослабят или, предположим оптимистично, даже закончат его правление. Я могу себе это представить, но, подчеркну, у меня мало информации для четкого вывода.

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