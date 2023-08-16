Куратор строительства «дворца Путина» неожиданно умер в тюрьме 1 16.08.2023, 21:38

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Геннадий Лопырев

Геннадий Лопырев на здоровье не жаловался.

Экс-глава Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев скончался в исправительной колонии № 3 в Рязанской области. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Виктор Боборыкин, которого цитирует РИА «Новости».

Геннадий Лопырев был ответственным за обеспечение безопасности государственных объектов на юге России, включая резиденции президента и премьера. Он следил за расходованием средств на строительство объектов на черноморском побережье и контролировал этот процесс. По данным источников РБК, близких к Кремлю, он тесно сотрудничал с сочинскими властями и входил в состав делегации на инвестиционном форуме «Сочи-2012». По информации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, генерал также курировал строительство резиденции в Геленджике, которая стала известна под названием «дворец Путина» после расследования команды Алексея Навального.

В 2017 году Лопырев был осужден Знаменским гарнизонным военным судом за взяточничество и незаконное хранение оружия. Его арестовали при получении взятки на сумму 6,2 млн рублей. При обыске у него обнаружили еще миллиард.

Изначальный приговор генералу ФСО составил 10 лет лишения свободы и штраф в размере 150 миллионов рублей. Однако позднее приговор был частично изменен Третьим окружным военным судом, и срок лишения свободы составил девять лет и восемь месяцев, а штраф снизился до 130 миллионов рублей.

По официальной информации, смерть Лопырева вызвана болезнью. При этом осужденный на здоровье не жаловался, в заключении не работал и готовился к условно-досрочному освобождению, так как его срок приближался к концу. В понедельник, 14 августа, он неожиданно обратился за медицинской помощью из-за проблем с дыханием. Сначала его доставили в Скопин, после чего перевезли в Рязанскую областную больницу. Врачи установили неожиданный диагноз — лейкоз. Однако все показатели состояния Лопырева на момент госпитализации, включая ЭКГ и КТ, были в пределах нормы.

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