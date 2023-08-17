Опубликовано впечатляющее доказательство надежности M2A2 Bradley

Опубликовано впечатляющее доказательство надежности M2A2 Bradley2
- 17.08.2023, 10:14
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Что стало с БМП после прямого попадания 125-мм танкового выстрела?
Еще одно доказательство надёжности американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley опубликовал в своем Telegram-канала известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко:
- После прямого попадания 125-мм танкового выстрела машина была выведена из строя, но экипаж и десант остались живы, а сама боевая машина пехоты (БМП) подлежит восстановлению.
Броня плюс динамическая защита BRAT выполняют свою функцию на отлично.