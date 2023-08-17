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Опубликовано впечатляющее доказательство надежности M2A2 Bradley

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  • 17.08.2023, 10:14
  • 4,808
Опубликовано впечатляющее доказательство надежности M2A2 Bradley

Что стало с БМП после прямого попадания 125-мм танкового выстрела?

Еще одно доказательство надёжности американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley опубликовал в своем Telegram-канала известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко:

- После прямого попадания 125-мм танкового выстрела машина была выведена из строя, но экипаж и десант остались живы, а сама боевая машина пехоты (БМП) подлежит восстановлению.

Броня плюс динамическая защита BRAT выполняют свою функцию на отлично.

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