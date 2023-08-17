Войска РФ на Мариупольском направлении срочно отступают «за пирамидки» 1 17.08.2023, 12:09

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Фото: Настоящий Гладков

Оккупантам дали неожиданный приказ.

Во временно оккупированном Мариупольском районе Донецкой области российские войска, вероятно, обустраивают дополнительную линию обороны, отступая при этом от существующей линии фронта.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 17 августа в Telegram.

«Значительное количество грузовиков с живой силой [оккупантов] и их хламом возвращается в Никольскую часть Мариупольского района. Рассказывают местным о приказе «отступить за пирамидки» (линию обороны, укрепленную бетонными противотанковыми препятствиями. – ред.). Начали активно окапываться в районе лесов (Федоровский и Никольский)», – написал советник мэра Мариуполя.

По оценке Андрющенко, эти действия россиян похожи на срочное обустройство очередной линии обороны на никольском направлении (линия Никольское – Мангуш Донецкой области).

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