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Как прогнать мух из дома: действенный французский способ

  • 17.08.2023, 14:23
Как прогнать мух из дома: действенный французский способ

Понадобится только один ингредиент.

Летняя пора – это время, когда мухи наиболее активны, они попадают в дом через малейшие щели и своим присутствием раздражают хозяев. Мухи откладывают свои яйца на еде и посуде, что может привести к проблемам со здоровьем.

Чтобы избежать такой неприятной ситуации, можно избавиться от надоедливых насекомых действенным французским способом, пишет obozrevatel.com.

Хозяева не всегда хотят распылять химические средства в доме, но есть природный способ, который не только наполнит дом приятным ароматом, но и отпугает мух. Для этого вам нужна лаванда.

Во Франции перед окнами частных домов высаживают это ароматное растение. Благодаря его запаху мухи даже не приближаются к окнам.

Для большего эффекта можно расставить пучки засушенной лаванды в доме, чтобы точно избавиться от насекомых. Лаванда – это также действенный способ против моли, поэтому расставьте растение в шкафах, чтобы вредители не испортили ваши вещи.

Если вы живете в квартире, то используйте лавандовое масло. Распылите его в каждой комнате или сделайте небольшие декоративные подушечки и пропитайте их маслом. Такой способ наполнит ваш дом приятным ароматом и отпугнет мух и других насекомых.

Яблочный уксус также поможет справиться с этой проблемой. Налейте его в небольшую миску и поставьте на подоконник или распылите возле окон, дверей и на балконе.

Не забывайте регулярно выбрасывать мусор, чтобы не было соблазна для вредителей.

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