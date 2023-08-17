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По всей Беларуси ограничили посещение лесов

  • 17.08.2023, 16:45
По всей Беларуси ограничили посещение лесов

В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Во всех 118 районах Беларуси ограничено посещение лесов. Это следует из данных интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.

Ограничения введены из-за высокого класса пожарной опасности — последние дни в Беларуси очень жарко. В лес ходить можно, чтобы прогуляться, собирать грибы или ягоды. Но нельзя там ездить на любом транспорте, разжигать огонь, а также проводить массовые мероприятия.

Как сообщает Белгидромет, в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры. Сегодня, 17 августа, во многих районах страны +30...+34°С. Днем 18 августа будет +30...+33°С, также и в выходные, 19−20 августа, сохранится жаркая погода.

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