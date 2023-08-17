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Чехия передаст Украине партию вертолетов Ми-24В

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  • 17.08.2023, 18:09
  • 1,954
Чехия передаст Украине партию вертолетов Ми-24В
иллюстративное фото

Об этом заявила министр обороны Чехии.

Чехия получает от Соединенных Штатов Америки новые вертолеты, а старые Ми-24В списывает и планирует передать Украине.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает ČT24.

По ее словам, вертолеты Ми-24В/35 отлично справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. От США Чехия получит вертолеты типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

«Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не закончена. Мы обязательно найдем применение этим вертолетам. Это все, что я скажу по этому поводу, потому что принципиально не комментирую поставки в Украину», - сказала министр обороны.

Министр не сказала, о каком количестве вертолетов идет речь. Она уточнила, что Чехия также необходимо иметь запасные части для вертолетов серии «Ми». Они находятся в санкционных списках, поэтому приобрести их не так и просто.

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