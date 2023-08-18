Морские беспилотники ударили по российским кораблям в Черном море 18.08.2023, 7:42

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«Пытливый» и «Василий Быков» находились в 237 км к юго-западу от Севастополя.

В Министерстве обороны России заявили о новой атаке морских дронов на корабле Черноморского флота – «Пытливый» и «Василий Быков». В террористическом ведомстве утверждают, что надводные беспилотники якобы «были уничтожены» огнем с бортового вооружения судов.

Об этом говорится в Telegram МО РФ, передает obozrevatel.com.

Как отметили россияне, «ВС Украины» совершили атаку около 22.55. Указанные корабли именно «выполняли задачи по контролю судоходства» в юго-западной части Черного моря, в 237 км к юго-западу от Севастополя.

«В настоящее время корабли продолжают выполнять поставленные задачи», – отметили в российском ведомстве, заверив, что дроны не достигли целой атаки.

Напомним, СБУ применила экспериментальный морской дрон Sea Baby для атаки на Крымский мост в июле. В результате операции были повреждены проезжие части моста.

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