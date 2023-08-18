«Стая» беспилотников пролетела над Серпуховым в сторону Москвы 7 18.08.2023, 12:29

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Дроны движутся к российской столице.

В российском Серпухове, что на юге от Москвы, замечены не менее четырех беспилотников. Они держат путь к столице России. Кадры с БПЛА сняли на видео очевидцы, сообщает dialog.ua.

Город Серпухов расположен примерно в 100 км от Москвы. Над населенным пунктом была зафиксирована группа из как минимум 4 неизвестных беспилотников.

Отметим, что рано утром 18 августа Москва уже подверглась удару БПЛА. Он протаранил один из павильонов «Экспоцентра» в бизнес-центре российской столицы.

Минобороны РФ уверяет, что якобы сбило беспилотник, а на здание рухнули только его обломки.

Из-за атаки впервые была экстренно заблокирована работа сразу четырех столичных аэропортов.

Напомним, в начале августа беспилотники успешно дважды атаковали бизнес-центр «Москва-Сити».

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