«Стая» беспилотников пролетела над Серпуховым в сторону Москвы

«Стая» беспилотников пролетела над Серпуховым в сторону Москвы7
- 18.08.2023, 12:29
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Дроны движутся к российской столице.
В российском Серпухове, что на юге от Москвы, замечены не менее четырех беспилотников. Они держат путь к столице России. Кадры с БПЛА сняли на видео очевидцы, сообщает dialog.ua.
Город Серпухов расположен примерно в 100 км от Москвы. Над населенным пунктом была зафиксирована группа из как минимум 4 неизвестных беспилотников.
Отметим, что рано утром 18 августа Москва уже подверглась удару БПЛА. Он протаранил один из павильонов «Экспоцентра» в бизнес-центре российской столицы.
Минобороны РФ уверяет, что якобы сбило беспилотник, а на здание рухнули только его обломки.
Из-за атаки впервые была экстренно заблокирована работа сразу четырех столичных аэропортов.
Напомним, в начале августа беспилотники успешно дважды атаковали бизнес-центр «Москва-Сити».