В правительственном комплексе Москвы начали массовую эвакуацию 3 18.08.2023, 13:01

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Рой БПЛА летит на столицу РФ.

Днем 18 августа в Серпухове, примерно в 100 км на юг от Москвы, заметили несколько неизвестных беспилотников, которые летели в направлении российской столицы. Видео и сообщения о дронах в небе публикуют в местных пабликах в ВКонтакте, сообщает liga.net.

OSINT-энтузиасты еще не привязали видео к местности, поэтому нельзя наверняка утверждать, что оно снято в Серпухове. В кадре видно фонарные столбы и другие объекты, по которым будет несложно геолоцировать место съемки ролика.

Местные жители пишут, что снято, вероятно, в районе аэродрома «Дракино» под Серпуховым. Другие добавляют, что это якобы не дроны, а легкомоторные самолеты.

После этого российские СМИ сообщили, что в «Москва-Сити» проводят массовую эвакуацию «из-за сообщения о прилете БПЛА». По данным источника, «неизвестные уведомили администрацию Сити об очередном ударе беспилотника, теперь там эвакуируют башню «А» — из нее вывели уже 2000 человек».

Ночью 18 августа в Москве закрывали все аэропорты из-за неизвестных БПЛА, а в «Экспоцентре» взорвался беспилотник.

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