В правительственном комплексе Москвы начали массовую эвакуацию

В правительственном комплексе Москвы начали массовую эвакуацию3
- 18.08.2023, 13:01
- 12,258
Рой БПЛА летит на столицу РФ.
Днем 18 августа в Серпухове, примерно в 100 км на юг от Москвы, заметили несколько неизвестных беспилотников, которые летели в направлении российской столицы. Видео и сообщения о дронах в небе публикуют в местных пабликах в ВКонтакте, сообщает liga.net.
OSINT-энтузиасты еще не привязали видео к местности, поэтому нельзя наверняка утверждать, что оно снято в Серпухове. В кадре видно фонарные столбы и другие объекты, по которым будет несложно геолоцировать место съемки ролика.
Местные жители пишут, что снято, вероятно, в районе аэродрома «Дракино» под Серпуховым. Другие добавляют, что это якобы не дроны, а легкомоторные самолеты.
После этого российские СМИ сообщили, что в «Москва-Сити» проводят массовую эвакуацию «из-за сообщения о прилете БПЛА». По данным источника, «неизвестные уведомили администрацию Сити об очередном ударе беспилотника, теперь там эвакуируют башню «А» — из нее вывели уже 2000 человек».
Ночью 18 августа в Москве закрывали все аэропорты из-за неизвестных БПЛА, а в «Экспоцентре» взорвался беспилотник.