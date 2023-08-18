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«Диверсия» возле здания ФСБ вызвала панику в Нижнем Новгороде

  • 18.08.2023, 13:15
  • 3,112
«Диверсия» возле здания ФСБ вызвала панику в Нижнем Новгороде

Что произошло?

В российском Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ появился государственный флаг Украины. Местные чиновники в панике вызвали пожарных, сотрудники МЧС срочно выехали на место, сообщает obozrevatel.com.

Фото и видео с высоко поднятым сине-желтым знаменем разлетелось по соцсетям. Местные СМИ пишут, что его повесили на улице Родионова.

По словам очевидцев, накануне на проводах висел большой пакет. Рано утром 18 августа он слетел, представив на обозрение украинский флаг.

«Флаг оперативно демонтировали сотрудники МЧС. Для этого даже пришлось подключать пожарную машину», – пожаловались пропагандисты.

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