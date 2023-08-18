«Белавиа» больше не сотрудничает с авиакомпанией ОАЭ Etihad 1 18.08.2023, 14:19

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Как это отразится на белорусах.

Читатель «Зеркала» в конце августа собирался лететь в отпуск в ОАЭ. Билеты покупал через эмиратскую авиакомпанию Etihad, но за некоторые рейсы отвечала «Белавиа». Когда до вылета осталось чуть больше недели, оказалось, что в маршруте есть изменения: перелеты до Москвы и обратно отменены. В Etihad сообщили, что белорусский авиаперевозчик прекратил сотрудничать в одностороннем порядке.

— Покупал билеты на сайте Etihad еще 16 мая, в списке маршрутов все было ок, — говорит Алексей. — Первая и последняя часть пути лежала через Москву, за нее отвечала «Белавиа». Это перелет Минск — Москва и наоборот. Пару дней назад пришла на почту напоминалка от Etihad, что скоро вылет. И там был приложен план полета. Я его сразу даже не открывал: ну что там могло измениться? Потом смотрю — пропал последний сегмент полета, Москва — Минск. Начал звонить на горячую линию Etihad. Оказалось, что отменен еще и рейс Минск — Москва, который также должна выполнять «Белавиа». Причина — разрыв партнерского соглашения со стороны «Белавиа» в одностороннем порядке. В Etihad сами были в шоке, что такое могло случиться. Хорошо хоть, что я узнал за неделю до вылета, буду теперь решать, как добраться.

На электронном билете, который нам показал читатель, видно, что изначально в плане полета были рейсы «Белавиа» из Москвы в Минск и обратно. А уже во втором письме пропала информация о рейсах белорусской авиакомпании.

Журналистка «Зеркала» под видом обычной пассажирки позвонила в авиакомпанию «Белавиа» с вопросом, действительно ли сотрудничество с Etihad остановлено и как в таком случае брать билеты. Почему так получилось, в «Белавиа» не ответили, но ответили, что можно полететь в Эмираты рейсом самой авиакомпании.

На горячей линии Etihad подтвердили: рейсов из Минска, которые раньше выполнялись с помощью «Белавиа», теперь нет, а с самой авиакомпанией они больше не сотрудничают. Точную причину нам не назвали.

Etihad Airways (название переводится как «Союз») — национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов. Основана в 2003 году. Сотрудничала с «Белавиа» с 2011 года, первым шагом было взаимное признание электронных билетов друг друга и возможность продавать билеты партнера на своем сайте. А в 2013-м компании подписали код-шеринговое соглашение. Благодаря ему стали возможны их совместные рейсы из Минска в Абу-Даби, Мельбурн, Сидней и не только через Москву, Санкт-Петербург и Киев.

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