Михаил Самусь: Украина готовит полное уничтожение Черноморского флота РФ 3 18.08.2023, 16:25

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Михаил Самусь

Управляемый искусственным интеллектом «рой» дронов — уже реальность.

В последнее время участились атаки надводными дронами по российским целям — достается как военным кораблям РФ, так и Крымскому мосту.

Украина начинает диктовать свои правила в Черном море? Такой вопрос cайт Charter97.org задал украинскому военному эксперту, директору New Geopolitics Research Network, эксперту Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаилу Самусю:

— Можно так сказать. Скажу, что сколько бы мы не обращались к нашим западным союзникам, партнерам, начиная с 2014-го года, предлагая им создать объединенное командование в Констанце (постоянно действующую эскадру сил флота НАТО), к сожалению, НАТО и США больше придерживаются политики нейтралитета.

Они говорят о том, что в интересы НАТО не входит вступление в прямой военный конфликт в Черном море. Они опасаются допускать эскалацию ситуации в Черном море, которая может привести к прямому столкновению сил НАТО и России.

В связи с этой ситуацией, после аннексии Крыма в 2014-ом году, Россия фактически контролировала Черное море. Было полное доминирование. Проявлялось это в том, что РФ полностью разрушила любые принципы и положения международного морского права, международного права в Черном море в целом. Она пользовалась правом силы.

Первой, скажем так, исторической вехой стало уничтожение ракетного крейсера «Москва», когда впервые после Второй мировой войны российско-советский флот потерял сразу же флагман. После этого были и другие атаки на российские корабли.

Не имея флота, Украине удалось сейчас создать ситуацию, когда Россия не может действовать свободно. Она в данный момент действует в тех рамках, которые позволяет Украина.

Я говорю о том, что сейчас корабли Черноморского флота могут действовать уже только под Турцией. Если вы обратите внимание, где происходит досмотр кораблей, патрулирование, то это 300 км от Одессы.

— Почему так происходит?

— Дальность противокарабельных украинских ракет — 300 км. Вот они и стараются быть или на расстоянии 300 км от украинского побережья, или прятаться за Крымом.

В Крыму оккупационный контингент имеет мощнейшую группировку российской ПВО, поэтому они там прячутся. То есть они выходили, например, в юго-восточную часть Черного моря, там себя комфортно чувствовали. В том числе — осуществляя ракетные удары «Калибрами» из подводных лодок и надводных кораблей по украинской территории.

Ситуация изменилась после начала активного действия украинских морских дронов. Удары по Новороссийску, по кораблям, российской военно-морской базе, открыли новую веху. Российский Черноморский флот сейчас нигде не может действовать в безопасности.

Украина имеет четкую задачу — полное уничтожение Черноморского флота. Во время деоккупации Крыма, в ходе подготовки к ней, все будет осуществляться планомерно. Уверен, что Украина будет добиваться лишения права России вообще иметь военно-морские силы в Черном море, потому что она этого недостойна.

Черное море должно быть морем бизнеса, экономики, хороших, доверительных отношений между странами. Поэтому Россия не прошла тест на такую ситуацию после распада СССР, она должна быть лишена всех возможностей по наличию военных сил в Черном море.

— На днях по Крымскому мосту ударил беспилотник, получивший название «Морской малыш», который вызвал панику в РФ. Как вы оцениваете производство дронов в Украине?

— У Украины есть несколько типов дронов, идет постоянная эволюция. Более того, в этой сфере Украина сейчас мировой лидер. Ни у США, ни у Франции, Италии, Великобритании (а это исторические морские державы) нет на вооружении таких морских дронов.

Украина пошла симметричным путем, создавая москитный безэкипажный флот. Сейчас есть вот эти дроны, а будут и другие, подводные и надводные. Они фактически будут выполнять функции флота.

Будут уничтожать корабельный состав, атаковать военно-морские базы. Будут создавать условия для контроля морских акваторий. Эти дроны уже в ближайшей перспективе могут действовать в составе группы. Управляемый искусственным интеллектом «рой» дронов — уже реальность.

Эти дроны могут находиться в любой части Черного моря в спящем состоянии, а когда, например, появляется российский корабль, могут просыпаться и его уничтожать. Так выглядит ближайшее будущее.

К слову, российских морских дронов я не видел. Понятно, что они пробуют это делать, но проблема их в том, что им некуда применять эти дроны.

У Украины нет флота. Здесь асимметричность доведена до идеала. У нас нет флота, но используя морские дроны и противокорабельные ракеты, а также другие средства, такие как, например, ударные воздушные дроны, мы может уничтожить многие военные объекты врага.

Конечно же, во время деоккупации наносятся еще и удары авиации, и наземными ракетами авиационного базирования по береговой инфраструктуре флота, базированию авиации, по средствам ПВО и так далее. Все это понятно. Если же говорить о флотских структурах, то как раз морские дроны у нас и будут составлять основной боевой состав.

Вот России просто некуда их применять. У них традиционный флот, большие корабли, которые нужно охранять. Морские дроны тут им никаким образом не помогут.

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