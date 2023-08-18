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ВСУ углубляются в тыл россиян в районе Новопокровки

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  • 18.08.2023, 21:21
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ВСУ углубляются в тыл россиян в районе Новопокровки

Захвачены опорные пункты ВС РФ.

Подразделения украинской армии продолжают продвижение на Запорожском направлении фронта, двигаясь вглубь российских позиций в сторону населенного пункта Новопокровка.

Данный населенный пункт расположена в 10 км от Работино, что говорит о расширении плацдарма, который ранее был создан на первом этапе контрнаступления ВСУ.

Размер продвижения ВСУ удалось геолоцировать, использовав новые кадры украинских военных. Военный эксперт Telegram-канала Kravchuk отмечает, что ВСУ продвигаются по трассе к югу от Новопокровки, освобождая опорные пункты.

«На видео видно, как бойцы ВСУ продвигаются и берут под контроль опорный пункт.

Что происходит дальше — неизвестно, можно предположить, что штурм российских позиций продолжился», - пишет он.

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