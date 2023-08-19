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ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях

  • 19.08.2023, 20:35
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ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях

На юге они «перемололи» сотни оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ и один по вражескому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК), сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке за 19 августа.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Украины в течение суток поразили пять артиллерийских средств на огневых позициях, три пункта управления и три средства противовоздушной обороны (ПВО) россиян.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ситуация на Таврическом направлении

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток на Таврическом направлении выполнили 1402 огневые задачи, сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в субботу вечером.

- Потери врага убитыми и ранеными составили 233 человека (погибшие – 58, раненые – 175), - написал он в Telegram.

Кроме того, он проинформировал об уничтожении 17 единиц военной техники противника.

В частности: один танк, три ББМ, шесть артиллерийских систем и минометов, один БпЛА, шесть единиц автомобильной и пять специальной техники.

К тому же, за сутки ликвидированы три склада боеприпасов врага.

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