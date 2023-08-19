Историческая лунная миссия России терпит крах 6 19.08.2023, 21:50

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На борту российской межпланетной автоматической станции «Луна-25» произошла «нештатная ситуация».

Не успели росСМИ торжественно отрапортовать о первой в истории современной России лунной миссии - запуске к естественному спутнику Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25», как в субботу, 19 августа, в Роскосмосе сообщили, что на борту аппарата произошла «нештатная ситуация». В результате произошедшего сбоя не выполнен переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

В сообщении ведомства говорится, что в настоящее время специалисты «проводят анализ ситуации». Другие подробности в Роскосмосе раскрывать не стали, отмечает dialog.ua.

Тем временем российские Telegram-каналы пишут со ссылкой на источники, что проблемы с «Луной-25» могут поставить длительную точку на российских исследованиях Луны. Если проблема не будет решена в ближайшие часы, произойдет катастрофа.

Российские источники также сообщают, что проблемы с переходом «Луны-25» на предпосадочную орбиту были предсказуемы. Причиной неоднократных переносов запуска станции была неготовность импульсно-доплеровского радара - измерителя высоты. Разработкой радара в течение 15 лет занимался концерн «Вега» во главе с председателем совета директоров Юрием Борисовым. На реализацию проекта были потрачены сотни миллионов рублей, но в полной мере техзадание выполнено не было.

«Луна-25» должна была сесть в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский, 21 августа. Планировалось, что аппарат проработает на спутнике Земли год и осуществит отработку технологий мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведку ресурсов.

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