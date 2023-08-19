закрыть
19 августа 2023, суббота, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Историческая лунная миссия России терпит крах

6
  • 19.08.2023, 21:50
  • 4,582
Историческая лунная миссия России терпит крах

На борту российской межпланетной автоматической станции «Луна-25» произошла «нештатная ситуация».

Не успели росСМИ торжественно отрапортовать о первой в истории современной России лунной миссии - запуске к естественному спутнику Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25», как в субботу, 19 августа, в Роскосмосе сообщили, что на борту аппарата произошла «нештатная ситуация». В результате произошедшего сбоя не выполнен переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

В сообщении ведомства говорится, что в настоящее время специалисты «проводят анализ ситуации». Другие подробности в Роскосмосе раскрывать не стали, отмечает dialog.ua.

Тем временем российские Telegram-каналы пишут со ссылкой на источники, что проблемы с «Луной-25» могут поставить длительную точку на российских исследованиях Луны. Если проблема не будет решена в ближайшие часы, произойдет катастрофа.

Российские источники также сообщают, что проблемы с переходом «Луны-25» на предпосадочную орбиту были предсказуемы. Причиной неоднократных переносов запуска станции была неготовность импульсно-доплеровского радара - измерителя высоты. Разработкой радара в течение 15 лет занимался концерн «Вега» во главе с председателем совета директоров Юрием Борисовым. На реализацию проекта были потрачены сотни миллионов рублей, но в полной мере техзадание выполнено не было.

«Луна-25» должна была сесть в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский, 21 августа. Планировалось, что аппарат проработает на спутнике Земли год и осуществит отработку технологий мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведку ресурсов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк