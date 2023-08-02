ВСУ взломали главный рубеж обороны оккупантов под Работино 1 2.08.2023, 11:44

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Украинская армия перерезает сухопутный «коридор» в Крым.

Украинские защитники дошли до Работино и зашли на первую линию обороны россиян. ВСУ прошли рубеж, который был сильно заминирован. Дальше украинские бойцы будут продвигаться быстрее.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, ВСУ уже прошли минные поля на этом направлении, далее они будут проходить инженерно-технические сооружения врага.

Свитан отметил, что ВСУ успешно продвигаются на Юге. В частности, есть движение на Токмак и в сторону Мелитополя. Украинские военные могут выходить не на город Мелитополь, а на Азовское побережье, перерезать сухопутный коридор.

Также украинские бойцы продвигаются по району Времовского выступления. ВСУ уже прошли Старомайорское, контролируют с трех сторон Урожайное. Россияне находятся под перекрестным огнем.

«Впереди – Старомлыновка. Сейчас наши бойцы проходят основную линию обороны оккупантов. Именно на нее враг надеялся, чтобы не допустить украинские войска к ней даже на метр.

Прогрызание этих участков длилось не полторы – две недели, а уже почти 2 месяца мы занимаемся разрезом основной линии обороны. Дальше, я думаю, пойдет поскорее. После того, как будет принято решение вводить стратегические резервы, то ежедневно мы будем слышать о нашем движении», – считает полковник ВСУ в запасе.

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