Советы для дачников: зачем скашивать ботву картофеля 2.08.2023, 14:51

Причин оказалось сразу несколько.

Нередко накануне уборки картофеля на огородах можно увидеть, что грядка с картофелем стоит голая. Ботва с кустов скошена, а корни все еще находятся в земле.

OBOZREVATEL разбирался, в чем суть такого дачного лайфхака. И что он дает тем, кто хочет собрать большой урожай. Причин оказалось сразу несколько.

Профилактика болезней

Именно ближе к августу, когда клубни уже более или менее сформированы и дозревают в земле, картофельная ботва начинает чаще болеть. Поразить ее может прежде всего фитофтора. А поврежденные стебли и листья плохо влияют и на урожай. Если же после цветения избавиться от верхней части растения, болезнь на него не нападет.

Борьба с вредителями

Такие вредители картофеля, как колорадский жук, питаются именно зелёной частью растения. Пока клубни находятся в стадии развития, радикально решить этот вопрос невозможно – приходится опрыскивать участок и собирать жуков вручную. А вот когда корневая система уже сможет самостоятельно справиться с доведением урожая до кондиции, от ботвы можно избавиться, избавившись заодно от проблемы с жуками.

Увеличение размера клубней

В нормальной ситуации растение тратит ресурсы на поддержание жизнедеятельности во всех частях – наземной и подземной. Когда потребность в ботве отпадает, ее можно скосить. В таком случае все свои силы картофель сосредоточит на формировании больших и питательных клубней. В период созревания они дополнительно увеличатся в размере и поглотят больше полезных веществ.

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