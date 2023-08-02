Полковник ВСУ: У нас появилось чудесное оружие против российского флота 1 2.08.2023, 17:29

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ЧФ РФ ждет удивительная «бавовна».

На Черноморский флот России вчера было совершено нападение морскими дронами. Российские моряки одного из кораблей в Черном море запросили эвакуацию.

Насколько сейчас велика степень угрозы для российского флота? За комментарием сайт Charter97.org обратился к украинскому военному аналитику, полковнику запаса Вооруженных сил Украины Петру Чернику:

— Угроза очень существенно выросла после того, как потопили крейсер «Москва». Стоит отметить, что это стало уникальным явлением в военной истории. Cо времен потопления японского линкора «Ямато» и немецкого «Тирпиц» ничего подобного не происходило. Это была блестящая операция.

У нас появилось чудесное оружие, которые называют надводными и подводными средствами. Они где-то даже частично задекларированы, но есть один нюанс — вдаваться в детализацию этой работы не совсем корректно.

Вы же хорошо понимаете, что противник в обязательном порядке изучит ваш материал. Если мы сейчас сделаем подробную аналитику, то они поймут, что происходит, а мы этого допустить не можем.

На Черноморский флот напали не мы, а какие-то добрые инопланетные силы решили ударить по их корвету «Василий Быков», и это прекрасно. Достигнута цель или нет — мы не знаем, но процесс идет. Хваленый российский Черноморский флот, который считался «непобедимым» в акватории Черного моря, становится победимым. Это не может не радовать.

— Может ли Россия называть себя морской державой, когда в войне с Украиной, флот которой значительно меньше, РФ несет такие потери?

— Россия полноценной морской державой никогда и не была, за исключением, царского периода, когда Петр I построил действительно сильный флот. Bспомним Цусимкую битву, когда в начале 20-го столетия молодое японское императорское государство начисто разбило тогдашний хваленый российский флот.

Во Второй мировой войне Советский флот носил исключительно вспомогательные функции. Всю тяжесть войны, особенно, в 1942-ом году, взяли на себя американцы. Построить же полноценный авианосец, а именно они являются современными мегалодонами в военном плане, РФ не в состоянии.

Если американцы сейчас спустили на воду авианосец 78-го класса «Джеральд Форд», то что такое российский «Кузя», с которого не смеялся только ленивый. Он сам для себя представляет угрозу.

Говорить о том, что Россия — «великая морская держава», не корректно. Но есть нюанс. В части подводных ракетоносцев ядерного оружия, они все еще остаются второй страной мира. Два их наиболее рабочих судна — «Дельфин» и «Кальмар».

Самый же серьезный крейсер, который у них был — «Петр Великий» — списан. Самая тяжелая подводная лодка всех времен и народов «Акула» (или по классификации НАТО — «Тайфун») тоже списана. Да и никогда полноценно она не рассматривалась как серьезная угроза, так как очень заметна.

В Черном море россияне уже однозначно проигрывают, в первую очередь — Турции, а также Германии и Америке.

Подводя итог, Россия еще имеет определенный запас мощности, но это уже даже не бледная реплика СССР. Не говоря уже о том, что противостоять такому гиганту, как США, особенно, в морской компоненте, когда американцы имеют 11 авианосных ударных групп, абсолютно несерьезно.

— Тогда, что ждет ЧФ РФ в ближайшем будущем?

— Удивительная «бавовна», которую они и представить не могут. Я бы на самом деле не развивал эту тему, потому что каждая крошка информации будет использована против нас.

Пускай это для них останется огромной тайной, пусть эти «сюрпризы» будут для них болезненными и смертельными.

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