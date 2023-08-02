«Не надо ничего бояться, давайте двигаться вперед» 4 2.08.2023, 20:30

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Блогер из Осиповичей рассказала, как под 50 лет резко изменила жизнь и стала дальнобойщицей.

Жительница Осиповичей Алена — дальнобойщица, она ведет страницу в TikTok, у которой уже больше 40 тысяч подписчиков. Женщина для многих — образец для подражания и неунывающий мотиватор. В роликах и прямых эфирах она откровенно рассказывает о себе: ближе к 50 годам развелась с мужем, купила мотоцикл и носилась по дорогам вместе с байкерами, потом стала дальнобойщицей и с первой водительской зарплаты сделала пластику лица и нарастила косички. «Зеркало» посмотрело страницу Алены в TikTok и на основе опубликованных видео рассказывает о позитивной и энергичной соотечественнице.

«Сменила мужа на мотоцикл»

Алена родилась в Украине. В детстве жила в Германии (тогда еще ГДР), ее папа был военным. Закончила украинский вуз, несколько лет работала инженером по охране труда, вышла замуж и родила дочь.

— Когда дочка училась в старших классах, мы с мужем развелись. В то время мои родители обосновались в военном городке Осиповичи в Беларуси, звали и меня туда. Так я стала белоруской, — рассказала в одном из прямых эфиров в TikTok Алена.

Первое впечатление от Беларуси у нее оказались не очень хорошими, в этом были виноваты «тучи кусучих комаров» на родительской даче, а еще смог и гарь от горевших в жару лесов. Но в стране она осталась, нашла работу на стройке, была разнорабочей. В то время она еще не была легализована в нашей стране, в том числе по этой причине другой работы не нашла. Как вспоминает Алена, ей не было сложно перестраивать себя после бумажной работы в офисе на совсем другое направление — непрестижное и тяжелое, к тому же держал хороший заработок.

— Я всегда была крепкой, потому что любила и до сих пор люблю спорт, больше всего мне нравится тягать железо. Так что стройка была своеобразным спортзалом. Конечно, уставшая с работы возвращалась, но потом я переориентировалась — устроилась автомаляром в военную часть.

В Беларуси Алена второй раз вышла замуж, но спустя несколько лет пара разошлась. Она вспоминает, что развод не стал для нее трагедией, скорее наоборот — «выросли крылья» от того, что теперь могла жить так, как хотела и «не надо содержать мужа».

— Сменила мужа на мотоцикл, — хохотала блогерша в одном из «лайфов», когда у нее спросили про первое, что она сделала после развода.

С байка — за руль фуры

Алены рассказала, что любовь к мотоциклам у была с детства. Сперва девочку катал и учил ездит на К-750 дедушка, потом — папа на ИЖ, а в студенчестве ее на «Яве» возил сосед. А тут коллеги по работе, у которых были байки, предложили женщине прокатиться.

— Поехала и вдруг вспомнила ощущения от езды на мотоцикле — ветер, скорость, свобода, счастье, которые вернули меня в детство, юность. Покатушки меня так воодушевили, что на следующий же день я пошла в автошколу, записалась на курсы на категорию А (В и С у меня были еще с института).

По словам блогерши, начальство военной части с недоумением смотрело на нее, когда она надумала гонять на мотоцикле. А Алена была так увлечена этой идеей, что еще до открытия категории А купила за 1600 долларов классический байк Kawasaki Vulcan.

— А я ж «метр с кепкой» — рост всего 158 см, на физре всегда последняя стояла. И когда уже получила права и ездила на байке, то при остановке на светофоре не могла достать ногами до земли, опиралась на носочки. Все смеялись с этого, говорили, что я похожа на балерину. Правда, потом знакомый подрегулировал байк, чтобы мне было удобнее.

Через некоторое время Алена купила мотоцикл помощнее — Honda Shadow с двигателем 1100 см3. Новенькая быстро влилась в байкерскую среду и ездила на «тусовки, слеты и сходки», где в основном была молодежь, но женщине это дискомфорта не доставляло.

— Среди байкеров очень много дальнобойщиков. Они рассказывали про свою работу, я поняла, что мне это очень интересно. Начала больше изучать тему, расспрашивала знакомых, что да как, а потом решила, что пойду на курсы открывать категории на фуры, а потом — в дальнобой!

Алена вспоминает, что руководство военной части не могло поверить в то, что женщина, которой тогда было ближе к 50 годам, и правда решится уйти в незнакомую для нее сферу, причем не на самую легкую работу.

Спустя некоторое время женщина попрощалась с военной частью, забрала оттуда свою трудовую книжку и нашла работу водителем-международником в польском автопарке одной из литовских компаний. Алена отметила, что наниматель даже не заводил с ней разговор о ее возрасте, неопытности. Главным были допуск к работе от медиков и желание самого работника трудиться. В феврале прошлого года Алена отучилась на «код 95» (сертификат для работы водителем в транспортной фирме в Европе), прошла двухнедельную стажировку и отправилась в самостоятельные рейсы по Европе на авторефрижераторе.

«В рейсах хотелось сесть и заплакать»

С первых рейсов женщина начала рассказывать о своей работе и жизни в Instagram, а потом — и в TikTok. Но некоторые пользователи (чаще это мужчины) достаточно негативно реагируют на ее видео: кто-то посылает «на кухню варить борщ», другие язвительно называют «бабулей».

— Вам нечего делать? Почему вы считаете, что место женщины только на кухне? И да — я бабушка: моей внучке уже полтора года. Так что мне все равно на ваши слова, — говорила в прямом эфире Алена.

Женщина отмечала, что от европейцев таких высказываний не услышишь, к тому же они более отзывчивые: если нужна помощь, то они откликнутся. Хотя Алена практически всегда справляется сама.

— Правда, поначалу в рейсах бывали случаи, из-за которых просто хотелось сесть и заплакать. Но я думала, а смысл мне плакать — от этого ведь ситуация не изменится. Помню, в Италии навигатор повел меня по узкому горному серпантину, где с одной стороны — обрыв. Я ехала максимум 70 км/ч, а в голове были мысли, что упаду сейчас в пропасть, а если останусь жива, то вертолет будет фуру вытягивать, сколько ж мне придется за это оплачивать. Расстояние в 29 километров я ехала полтора часа, вся майка была мокрая от пота. А потом оказалось, что это мне навигатор неправильно настроили, поэтому поехала через тьмутаракань.

После таких случаев Алена не доверяет полностью навигатору и всегда проверяет информацию, которую предлагает гаджет. Иногда подходит к коллегам на дороге, чтобы уточнить правильность проложенного маршрута.

— Но даже на расстоянии мне помогает мой друган Юрка, он тоже байкер и дальнобойщик. Кстати, это благодаря ему я и ушла в перевозки. Я всегда ему звоню, если поломался мотоцикл или если не знаю, как увязать груз. Хорошо, если в жизни у человека есть такой друг.

«Чувствую себя королевой»

Были в работе Алены и неприятные моменты, когда на паркингах приходилось «отшивать» подвыпивших коллег. Но по настоящему страшно было во Франции, когда ночью двери ее «рефа» вскрыли преступники.

— У меня на рефе сигнализация стояла, она сразу завыла, а я не поняла, что это. Вышла из кабины посмотреть, пошла вокруг машины: сзади двери распахнуты, но никого не было, бандюги испугались звука и сбежали. Вот тут у меня холодок по спине и пошел, поняла, чем это могло закончиться.

С тех пор Алена соблюдает меры предосторожности: не выскакивает из фуры посреди ночи на улицу, а когда ложится спать, то фиксирует двери кабины изнутри, чтобы посторонние не могли их вскрыть снаружи. Женщина рассказывала, что грабители фур до сих пор применяют метод усыпления водителей помощью запуска в кабину газа, особенно это распространено во Франции. Поэтому дальнобойщица все время оставляет открытым люк, приток свежего воздуха не даст задохнуться, если так поступят и с ней.

Через год водитель перешла в другую фирму, теперь она возит шторный полуприцеп. Работать на нем физически тяжелее, чем на рефрижераторе: дальнобойщице надо раздвигать и задвигать тяжелый тент, таскать доски, которые крепятся на бортах, затягивать ремни, удерживающие груз. Но и тут Алена нашла позитив: все эти действия она воспринимает как физические упражнения для мышц, которых ей так не хватало в прошлой компании.

Как-то Алене предлагали перейти работать на базу компании и помогать молодым водителям, не было бы рейсов, но много работы с документами. Женщина отказалась от этого, мол, совсем не ее.

— Мне нравится ехать, каждый день смотреть на что-то новое. Чувствую себя королевой — сижу высоко, машина большая, а вокруг все маленькое. Это дает уверенность, энергию. Особенно я люблю ездить по Франции, мимо деревень, развалин и древних замков. Такое ощущение, что сейчас мушкетеры выскочат к тебе на дорогу.

«У меня много планов впереди»

Женщина работает на каденциях: несколько недель рейсов чередуются с отдыхом. Блогерша говорит, что, проработав даже три-четыре недели, усталости она не ощущает, «как будто только вчера заступила». А пробыв дома несколько дней понимает, что скучает по работе. Даже коллеги мужчины удивлялись ее выносливости.

— За сутки работы я получаю 400 злотых (301 рубль, здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка РБ на 2 августа. — Прим. ред.). Сейчас я буду работать шесть недель, вот и считайте мой заработок. Конечно, из этого надо вычесть мои расходы в рейсах, за каденцию шесть недель это примерно 500 евро (1666 рублей). Отложить деньги получается. К примеру, за первый год работы я скопила 8000 евро (26 667 рублей).

По словам Алены, в расходах на еду она себя не ограничивает: что нравится, то и покупает. Когда в рейсах выпадают выходные, то иногда она заходит в кафе, чтобы попробовать там что-нибудь вкусное из местной кухни. Например, недавно была в ресторации возле Вероны, где решила впервые в жизни попробовать устриц и позволила себе выпить немного вина.

Алена рассказывает, что у нее была большая мечта, на которую раньше не хватало денег, — сделать подтяжку кожи лица и блефаропластику. Эти операции она смогла позволить себе после первой зарплаты дальнобойщицы. А потом еще сменила прическу: все время была с короткой стрижкой, а стала блондинкой с африканскими косичками.

Примечательно, что на стримы (а она их проводит ежедневно и по несколько раз) Алены каждый раз подключаются от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Причем среди них довольно много женщин старше 40 лет, которые хотят изменить свою жизнь, но не решаются это сделать, мол, возраст уже не тот.

— Менять свою жизнь никогда не поздно, — очень часто говорит Алена в своих эфирах. — Посмотрите на меня. Не надо ничего бояться, давайте двигайте вперед. Например, у меня много планов впереди. Из ближайших — отдохнуть на Кубе. А долгосрочные — купить квартиру где-нибудь в Испании на берегу моря и жить там.

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