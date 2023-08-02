Самолеты «Аэрофлота» начали летать с отключенными тормозами 1 2.08.2023, 21:30

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В прошлом году «Аэрофлот» в пять раз сократил расходы на ремонт самолетов.

У компании «Аэрофлот» возникли проблемы с заменой пришедших в негодность тормозов в иностранных самолетах. Из-за этого пилотам приходится их отключать, пишет «Авиаторщина».

Так, по состоянию на 31 июля с деактивированными тормозами летали девять самолетов «Аэрофлота». В их числе пять Boeing 777, два Airbus A321 и по одному A320 с A330.

Авиакомпании прибегают к таким мерам при отсутствии возможности сразу же заменить тормоз из-за неисправности или износа диска до разрешенных лимитов. При этом летать с отказом разрешается не больше десяти дней, согласно инструкциям по безопасности.

Департамент производства полетов «Аэрофлота» предупредил пилотов о риске выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы на самолетах с деактивированным тормозом. «Воздушное судно будет иметь тенденцию к развороту в сторону. <…> Обращайте внимание на данный факт, в особенности, при посадке на мокрую ВПП с боковым ветром», — говорится в бюллетене.

В прошлом году «Аэрофлот» в пять раз сократил расходы на ремонт самолетов. Если в 2021 году перевозчик тратил на поддержание судов и авиадвигателей 19,77 млрд рублей, то в 2022 году на эти цели было выделено всего 3,86 млрд рублей. Сокращение расходов «Аэрофлот» объяснил снижением производственных показателей на фоне санкций.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США и Великобритания закрыли небо для российских самолетов. Под санкции попали крупнейшие отечественные авиакомпании и их руководители. В начале марта производители Boeing и Airbus прекратили поставки запчастей, техобслуживание и поддержку российских авиалиний. Также из-за ограничений были расторгнуты договоры лизинга.

В результате «Аэрофлоту» пришлось распотрошить на запчасти как минимум 25 своих бортов: с них сняли исправные детали, чтобы в случае необходимости переставить на другие самолеты. Однако в 2023 году российские авиакомпании нашли способ обходить ограничения.

Так, за первые шесть месяцев в Россию были ввезены запчасти для иностранных самолетов как минимум на $171 млн, выяснила «Верстка». Издание изучило таможенные данные, согласно которым «Аэрофлот», S7, «Победа» и «Россия» закупили детали на $47 млн, $35 млн, $13 млн и $15 млн соответственно. Для импорта использовались китайские и эмиратские компании.

При этом авиаперевозчики заказывали запчасти как напрямую, так и через посредников. Одним из таких стала небольшая компания «Протектор», выручка которой в 2022 году внезапно выросла на 1000%. С 2023 года фирма ввезла в Россию шесть самолетных двигателей для Boeing 767, Boeing 737 и Airbus A320 стоимостью от $1,9 млн до $10 млн.

Тем не менее проблемы в обслуживании самолетов продолжают расти, и такие поставки вряд ли смогут полностью закрыть потребности отечественных перевозчиков. По прогнозу экспертов Oliver Wyman, к 2026 году Россия рискует лишиться половины из 736 лайнеров, которые имеются в настоящий момент.

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