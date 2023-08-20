«Роскосмос»: Станция «Луна-25» врезалась в Луну 46 20.08.2023, 12:10

12,188

Россия потерпела историческое фиаско в космосе.

«Роскосмос» официально подтвердил крушение «первой в новейшей истории России» автоматической межпланетной станции «Луна-25».

«Связь с КА «Луна-25» прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — заявили в «Роскосмосе».

Связь с «Луной-25» прервалась вчера около 14:57 по московскому времени. Сейчас специалисты «Роскосмоса» выясняют, из-за чего аппарат сбился с курса и потерялся в космосе.

Станция «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Миссия была рассчитана на год, одной из задачей была разведка ресурсов на Луне, в том числе поиск воды.

«Луна-25» была первой российской миссией на Луну с 1976 года, когда СССР запустил станцию «Луна-24».

Мягкая посадка «Луны-25» на Южный полюс спутника Земли должна была состояться 21 августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».