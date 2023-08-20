закрыть
20 августа 2023, воскресенье, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Роскосмос»: Станция «Луна-25» врезалась в Луну

46
  • 20.08.2023, 12:10
  • 12,188
«Роскосмос»: Станция «Луна-25» врезалась в Луну

Россия потерпела историческое фиаско в космосе.

«Роскосмос» официально подтвердил крушение «первой в новейшей истории России» автоматической межпланетной станции «Луна-25».

«Связь с КА «Луна-25» прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — заявили в «Роскосмосе».

Связь с «Луной-25» прервалась вчера около 14:57 по московскому времени. Сейчас специалисты «Роскосмоса» выясняют, из-за чего аппарат сбился с курса и потерялся в космосе.

Станция «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Миссия была рассчитана на год, одной из задачей была разведка ресурсов на Луне, в том числе поиск воды.

«Луна-25» была первой российской миссией на Луну с 1976 года, когда СССР запустил станцию «Луна-24».

Мягкая посадка «Луны-25» на Южный полюс спутника Земли должна была состояться 21 августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк