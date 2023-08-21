Американские психологи ответили, может ли кофе спасти от недосыпа 21.08.2023, 4:52

Результаты исследования.

Недостаток сна имеет крайне негативные последствия для тела и мозга. Психолог подробно объяснила, может ли человек при недосыпе работать на пике своих возможностей и не чувствовать себя плохо.

Психолог Мичиганского университета Кимберди Фенн давно изучает, как сон благотворно влияет на интеллектуальные способности и, как его недостаток вредит памяти и познанию. В ходе исследования Фенн изучала, какие манипуляции могут обратить вспять негативные последствия лишения сна, пишет Sciencealert.com. «Мы нашли простой ответ: ничто не заменит сон», - коротко прокомментировала результаты исследования психолог.

В ходе исследования, когда участников, лишенных сна, просили следить за экраном компьютера и нажимать кнопку каждый раз, когда появляется красная точка, выяснилось, что у них есть проблемы с вниманием. Они не замечают ярко-красную точку и не отвечают в течение полсекунды. Эти пробелы во внимании происходят из-за нарастания желания поспать и чаще встречаются в те моменты 24-часового циркадного цикла, когда организм ожидает сна.

Вместе с нарушениями внимания ученые также обнаружили, что лишение сна приводило к большему количеству ошибок в определении места. Подстановка мест - это сложная способность, которая включает в себя выполнение ряда шагов по порядку, не пропуская и не повторяя ни один из них. «Это похоже на следование рецепту, чтобы испечь торт по памяти. Вы бы не хотели забыть добавить яйца или случайно дважды добавить соль», - прокомментировали ученые.

Также в ходе исследования ученые пытались протестировать различные способы потенциально компенсировать недостаток сна. Ученые хотели выяснить, поможет ли кофеин сохранить внимание и избежать ошибок при расстановке мест после, например, бессонной ночи. Специалисты установили, что кофеин улучшил способность концентрировать внимание у недосыпающих участников настолько хорошо, что их производительность была аналогична людям, которые спали всю ночь. Употребление кофеина людьми, которые спали всю ночь, также повысило их работоспособность.

Таким образом, кофеин помогал поддерживать внимание всем, а не только тем, кто не спал. Однако, ученые также выяснили, что кофеин не сокращал число ошибок определения места ни в группе, лишенной сна, ни в группе, которая спала. «Это означает, что если вы недосыпаете, кофеин может помочь вам бодрствовать и играть в Candy Crush, но вряд ли поможет вам сдать экзамен по алгебре», - отметили ученые.

«Короче говоря, достаточный сон необходим вашему разуму и мозгу, и заменить сон просто невозможно», - подытожили исследователи.

Влияние недосыпания на человека

Ученым давно извесно, что недосыпание, особенно регулярное, очень негативно влияет на умственные и другие способности человека. Он становится крайне раздражительным и недовольным жизнью. При недостатке сна не только меняется настроение и появляется сонливость. Недосып также способен повлиять на метаболизм холестерина, в частности "полезного холестерина". А это уже напрямую отражается на состоянии сосудов.

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