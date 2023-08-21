Украина получит от Дании 19 истребителей F-16: о чем договорились Киев и Копенгаген 1 21.08.2023, 10:19

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Фото: Офис президента Украины

Премьер-министр Дании подчеркнула, что украинцы продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость.

В воскресенье, 20 августа, Дания, следом за Нидерландами, заявила о поставке для Украины 19-ти истребителей F-16.

Как отмечает «Апостроф», об этом сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 августа.

- Вы и ваши земляки продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость. За это мы вам обязаны всей поддержкой. С начала войны Дания была на вашей стороне, потому что ваша свобода – это наша свобода. Мы также знаем, что вам нужно еще. Именно поэтому мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 в Украину, - сказала она.

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, по результатам переговоров есть договоренности по обучению украинских пилотов на F-16, а также о передаче Данией 19 самолетов на ВСУ после завершения тренировок.

В то же время президент Украины в Telegram заявил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании.

«19 самолетов F-16 будут предоставлены нашему государству Данией. Работаем над скоростью подготовки. Отдельно обсудили сегодня и возможность расширения тренировочных миссий. Алгоритм понятен. Наша коалиция F-16 доказывает свою эффективность. Спасибо тебе, Дания!», - подчеркнул Зеленский.

Фредериксен уточнила, что первая группа из шести самолетов от Дании будет в Украине ближе к Новому году. В 2024 году прибудут еще восемь самолетов, в 2025 году – пять.

В настоящее время более 70 человек из Украины прибыли в Данию на обучение на F-16, с которым уже встретился глава украинского государства.

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