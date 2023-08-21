Японские астрономы ждут первое сообщение от инопланетян с окрестностей Альтаира 1 21.08.2023, 12:11

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Ученые ждут ответ на сообщение, отправленное 40 лет назад.

Звезда Альтаир находится на расстоянии в примерно 16,7 световых лет от нас и вокруг нее могут вращаться обитаемые планеты с разумными инопланетянами, считают японские ученые. Поэтому они ожидают, что пришло то время, когда можно получить сообщение от представителей внеземного разума в ответ на сигнал, отправленный 40 лет назад, пишет The Asahi Shimbun (перевод - «Фокус»).

Еще в августе 1983 года в окрестности Альтаира японские ученые отправили сообщение, состоящее из 13 изображений. На этих рисунках показана жизнь на Земле и то, как выглядят люди.

Японские ученые считают, что вокруг Альтаира могут вращаться населенные разумными инопланетянами планеты. Поэтому по прошествии 40 лет можно ожидать того, что радиосигнал не только достиг такой планеты, но и потенциальные инопланетяне уже послали на Землю ответ.

Поэтому ученые из Университета Хиого направят антенну диаметром 64 метра на Альтаир, в надежде получить сигнал от внеземной цивилизации. Эта антенна расположена в Центре дальнего космоса Усуда, который является объектом Японского агентства аэрокосмических исследований и расположен он в Саку, префектура Нагано. Ученые будут ждать сигнала от инопланетян в течение одного часа начиная с 22.00 по местному времени 22 августа.

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