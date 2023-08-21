В Лондоне идут судебные разборки по иску инвесторов из Литвы к Лукашенко и премьер-министру 5 21.08.2023, 14:30

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Какие претензии у бизнеса?

В крупном международном суде ICSID продолжаются разбирательства по иску литовских инвесторов — компаний Pavilniu saules slenis и Modus grupe — к Беларуси. Если точнее — к Лукашенко и премьер-министру Беларуси и к Мингорисполкому. Литовские фирмы не смогли реализовать в нашей стране инвестпроект по строительству гостиницы у аэропорта «Минск», пишет zerkalo.io.

ICSID — ведущая в мире организация, которая занимается урегулированием международных инвестиционных споров. Суд, учрежденный под эгидой Всемирного банка, является основным форумом для урегулирования международных инвестиционных споров, возникающих в соответствии с международным правом. Решение ICSID будет обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.

ICSID по-прежнему рассматривает иск литовских компаний Pavilniu saules slenis и Modus grupe к Беларуси, его подали в начале 2021 года. Предмет иска — проект строительства гостиницы. Как ранее сообщалось, спор касается проекта по строительству отеля около аэропорта «Минск». Ответчиками по иску были указаны Лукашенко, премьер-министр страны, а также Мингорисполком.

На сайте ICSID указано, что истцы 4 августа обратились в трибунал с просьбой принять решение о допустимости новых доказательств.

Какой проект не смогли запустить литовцы

О строительстве отеля в аэропорту в 2014 году сообщал Анатолий Калинин, который на тот момент занимал позицию вице-премьера. По его словам, отель должен был строить белорусский инвестор, которого выбрал Мингорисполком. Строительство должны были начать в 2015 году, а его окончания Калинин ожидал в 2016-м. В сентябре 2020 года гендиректор аэропорта подтверждал наличие инвестора, который должен приступить в 2021 году к возведению гостиницы на привокзальной территории. Название инвестора не раскрывалось.

Белорусское правительство в марте 2021 года выпустило постановление, в котором определили Минэкономики и Мингорисполком представителями cовмина при рассмотрении дела по иску литовских компаний в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. На Мингорисполком легла также оплата расходов по защите интересов страны в этом судебном разбирательстве.

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