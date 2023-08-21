закрыть
21 августа 2023, понедельник, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Лондоне идут судебные разборки по иску инвесторов из Литвы к Лукашенко и премьер-министру

5
  • 21.08.2023, 14:30
  • 3,778
В Лондоне идут судебные разборки по иску инвесторов из Литвы к Лукашенко и премьер-министру

Какие претензии у бизнеса?

В крупном международном суде ICSID продолжаются разбирательства по иску литовских инвесторов — компаний Pavilniu saules slenis и Modus grupe — к Беларуси. Если точнее — к Лукашенко и премьер-министру Беларуси и к Мингорисполкому. Литовские фирмы не смогли реализовать в нашей стране инвестпроект по строительству гостиницы у аэропорта «Минск», пишет zerkalo.io.

ICSID — ведущая в мире организация, которая занимается урегулированием международных инвестиционных споров. Суд, учрежденный под эгидой Всемирного банка, является основным форумом для урегулирования международных инвестиционных споров, возникающих в соответствии с международным правом. Решение ICSID будет обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.

ICSID по-прежнему рассматривает иск литовских компаний Pavilniu saules slenis и Modus grupe к Беларуси, его подали в начале 2021 года. Предмет иска — проект строительства гостиницы. Как ранее сообщалось, спор касается проекта по строительству отеля около аэропорта «Минск». Ответчиками по иску были указаны Лукашенко, премьер-министр страны, а также Мингорисполком.

На сайте ICSID указано, что истцы 4 августа обратились в трибунал с просьбой принять решение о допустимости новых доказательств.

Какой проект не смогли запустить литовцы

О строительстве отеля в аэропорту в 2014 году сообщал Анатолий Калинин, который на тот момент занимал позицию вице-премьера. По его словам, отель должен был строить белорусский инвестор, которого выбрал Мингорисполком. Строительство должны были начать в 2015 году, а его окончания Калинин ожидал в 2016-м. В сентябре 2020 года гендиректор аэропорта подтверждал наличие инвестора, который должен приступить в 2021 году к возведению гостиницы на привокзальной территории. Название инвестора не раскрывалось.

Белорусское правительство в марте 2021 года выпустило постановление, в котором определили Минэкономики и Мингорисполком представителями cовмина при рассмотрении дела по иску литовских компаний в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. На Мингорисполком легла также оплата расходов по защите интересов страны в этом судебном разбирательстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк