В Беларуси хотят начать изымать земельные участки 21.08.2023, 15:29

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Кто в зоне риска?

В Министерстве архитектуры и строительства вновь на обсуждение подняли вопрос изъятия земельных участков, сообщает БелТА. На данный момент на особом контроле проблемы недостроев на региональном уровне. Это связано с реализацией указа о некоторых мерах по сокращению незавершенных строительством незаконсервированных жилых домов и дач.

В ведомстве напомнили, что в Беларуси на строительство частного дома отводится ограниченное количество времени. По истечении срока, если стройка не завершится, земельный участок могут забрать.

- Согласно общему правилу, строительство должно быть завершено в течение трех лет с даты регистрации права собственности на участок, - прокомментировали в ведомстве.

Соблюдение сроков контролируют местные исполкомы и распорядительные органы. При нарушении запускается процедура оценки стоимости незавершенного строительства, затем - суд по иску об изъятии земельного участка.

В Минстройархитектуры поясняют, что избежать изъятия земельного участка можно через официальное продление срока строительства. Однако для этого должна быть уважительная причина, например, серьезная болезнь или плохое материальное положение.

- Еще один вариант - законсервировать недостроенный дом, - указали в министерстве.

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