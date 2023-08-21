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В Минске задержали начальника отдела «Белгипрозема»

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  • 21.08.2023, 19:01
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В Минске задержали начальника отдела «Белгипрозема»

Также задержан его сын и ведущий инженер предприятия.

Двух сотрудников унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем» задержали в Минске. Их покаянные видео опубликовал 21 августа приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Личность задержанных установила «Наша Ніва». Это: 42-летний ведущий инженер предприятия Дмитрий Терещенко и 46-летний начальник отдела Иван Бразинский. На камеру их заставили назвать размер своей зарплаты, а также признаться в подписке на «деструктивные» телеграм-каналы.

— В 2020 году в рабочем коллективе распространял протестные настроения, — заставили сказать на камеру Дмитрия Терещенко.

Кроме того, силовики задержали 22-летнего сына Ивана Бразинского Владислава. Его вынудили признаться в участии в протестах.

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