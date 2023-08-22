СМИ: Китайская атомная подводная лодка потерпела крушение в Тайваньском проливе 10 22.08.2023, 8:31

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Информацию подтверждают медиа КНР.

Китайская атомная подводная лодка ВМС Китая могла потерпеть крушение в районе Тайваньского пролива.

По некоторым данным, подводная лодка ВМС Китая (Это атомная лодка класса Type-093 Shang) потерпела серьезную аварию в районе Тайваньского пролива, сообщают международные СМИ.

По дальнейшим сообщениям, все члены экипажа погибли.

Китай официальной информации не дает — об этом сообщает aмериканский аналитик.

Медиа Китая тоже передают сообщения об крушении атомной лодки в Тайваньском проливе. Идет проверка.

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