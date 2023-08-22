Яхту Путина из-за санкций погнали в Сочи через Северный Ледовитый океан 7 22.08.2023, 18:15

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Стоимость яхты – $100 млн.

Президент РФ Владимир Путин смог спасти от ареста в Германии свою 82-метровую яхту «Грейсфул» стоимостью $100 млн, провел на ней масштабный ремонт и из-за санкций отправил судно из Санкт-Петербурга в Сочи через Северный Ледовитый океан, выяснила команда расследователей политика Алексея Навального.

Одну из яхт Путина — «Шахерезаду» стоимостью $400 млн — арестовали в Италии, однако, по данным авторов расследования, «Грейсфул» за месяц до начала войны в Украине отбуксировали в Калининград с верфи в Blohm + Voss в Гамбурге. После этого из нее решили сделать новую яхту для Путина, которая должна была соответствовать «растущим запросам хозяина».

Проектированием новой суперъяхты занялось Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», которое специализируется на строительстве подводных лодок, в том числе разработало атомные подлодки проекта 941 «Акула».

«Общий бюджет яхты со всем ремонтом и развлечениями только на 2022 год составил 32 миллиона долларов, или почти три миллиарда рублей по нынешнему курсу», — пишут расследователи со ссылкой на 145-страничную ведомость ремонтных работ на яхте.

Среди прочего ремонт предполагал: полную перекраску корпуса, замену покрытия вертолетных площадок и палуб, установку лежаков и солнцезащитных зонтов, ремонт мебели, полировку мрамора, модификацию аудио зоны сауны, работу по лифтам, бассейнам и джакузи, строительство и оснащение новой каюты для хозяина.

На яхте установили «специализированное морское сооружение для организации пляжного и морского отдыха» — бассейн в открытом море, дно которого должно располагаться на трехметровой глубине и быть в виде сетки, чтобы защищать от морской флоры и фауны.

В спальню яхты поставили мебель и предметы декора на миллионы рублей, пишут расследователи. Так, например, один только ковер обошелся почти в 5 млн руб. Также на яхту были закуплены фарфоровые цветы по 50 тыс. руб. за штуку на общую сумму в 760 тыс. руб., нарды за полмиллиона руб., три бронированных зонтика по 1,2 млн каждый, а также расчески по 11 тыс. руб. за штуку.

Внутри яхты для Путина оборудовали аквадискотеку — танцпол, превращающийся в бассейн; подвижной бильярдный стол, на котором можно играть даже с волнами, и яхтенный рояль. В декоре обильно использовали золото, из которого сделан даже держатель туалетной бумаги.

Ремонт яхты стал возможен в том числе потому, что иностранные посредники оказались готовы нарушать санкции, отмечают расследователи. В частности, эстонская фирма «Бриз Марин» купила и привезла в Россию дисплеи для яхты Путина, а также помогла с их перепрограммированием. В свою очередь итальянские поставщики согласились продать форму для членов экипажа яхты.

На судне, как выяснили авторы расследования, работают те же сотрудники ФСО, которые ранее были прикреплены к яхте «Шахерезада». При этом на фото кабинета, оборудованного на борту, можно увидеть макет самой арестованной «Шахерезады» и телефон для спецсвязи, который невозможно найти в открытой продаже.

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