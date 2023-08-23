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Невероятная история из Швеции: сын ударил медведицу по голове и спас отца

  • 23.08.2023, 2:21
Невероятная история из Швеции: сын ударил медведицу по голове и спас отца
Иллюстративное фото

После удара отец сумел выстрелить в животное.

В Швеции 15-летний парень спас 40-летнего отца, на которого напала медведица, ударив животное по голове.

Об этом пишет агентство TT.

Инцидент произошел в понедельник 21 августа – первый день, когда в Швеции вступило в силу разрешение на отстрел медведей – в городке Юсдаль в центральной части страны.

Йонни Сьоблок, глава группы местных охотников, рассказал, что во время охоты услышал с коллегами несколько выстрелов. На месте, откуда они раздались, нашли раненого 40-летнего охотника и его 15-летнего сына, рядом с ними лежала мертвая медведица весом около 140 килограммов.

Себлок рассказывает, что двое выслеживали животное, но оно резко повернуло в их сторону и повалило отца на землю. Тогда 15-летний парень «изо всех сил ударил животное по голове».

«Тогда медведица бросилась на него, парню ранило руку. И, наверное, медведица потом сменила жертву, и отец успел выстрелить в медведя», – рассказывает Себлок.

Хотя у 40-летнего мужчины было серьезное ранение лица, он по дороге в больницу позвонил коллегам и попросил позаботиться о мертвом животном. Сейчас его здоровью и здоровью его сына ничего не угрожает.

Шведское правительство в последние годы разрешило отстреливать медведей во время сезона охоты, поскольку их популяция резко возросла, и они начали представлять угрозу для домашних животных.

Нападения медведей на людей в Швеции случаются очень редко: с 1902 года было лишь одно подтвержденное сообщение об убийстве животным человека и еще два – неподтвержденные.

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