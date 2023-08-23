Стало известно, кого Путин назначил командующим ВКС России вместо Суровикина 23.08.2023, 7:54

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Сергей Суровикин

Информация о снятии с должности опального генерала подтвердилась.

Российское государственное агентство РИА «Новости» сообщило со ссылкой на «информированный источник», что временно исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России вместо Сергея Суровикина назначен начальник штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.

Источник РИА «Новости» подтверждает, таким образом, сообщения российских журналистов о том, что генерал армии Сергей Суровикин уволен с должности главкома ВКС.

Суровикин исчез из публичного пространства после июньского мятежа ВЧК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Вчера сайт Charter97.org сообщил, что Путин снял с должности командующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации опального генерала Сергея Суровикина.

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