Стало известно, кого Путин назначил командующим ВКС России вместо Суровикина
- 23.08.2023, 7:54
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Информация о снятии с должности опального генерала подтвердилась.
Российское государственное агентство РИА «Новости» сообщило со ссылкой на «информированный источник», что временно исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России вместо Сергея Суровикина назначен начальник штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.
Источник РИА «Новости» подтверждает, таким образом, сообщения российских журналистов о том, что генерал армии Сергей Суровикин уволен с должности главкома ВКС.
Суровикин исчез из публичного пространства после июньского мятежа ВЧК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Вчера сайт Charter97.org сообщил, что Путин снял с должности командующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации опального генерала Сергея Суровикина.