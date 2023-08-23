закрыть
23 августа 2023, среда, 21:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

РосСМИ: На борту разбившегося самолета Пригожина был также его заместитель Уткин

22
  • 23.08.2023, 20:48
  • 11,568
РосСМИ: На борту разбившегося самолета Пригожина был также его заместитель Уткин
Дмитрий Уткин

Подробности.

В среду, 23 августа, российские Telegram-каналы сообщили, что на борту разбившегося самолета главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина был и его правая рука Дмитрий Уткин.

Об этом сообщил российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

«Появилась информация, что на борту разбившегося самолета был и правая рука Пригожина Уткин. Вагнер обезглавлен», — говорится в сообщении.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет. По данным росСМИ, он принадлежал Евгению Пригожину.

Пропагандистские СМИ утверждают, что в результате крушения самолета погибли все 10 человек, находившихся на борту. Самолет Евгения Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК «Вагнера» телеграм-канал Grey Zone.

Российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщил, что в самолете среди пассажиров был сам Пригожин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив