РосСМИ: На борту разбившегося самолета Пригожина был также его заместитель Уткин 22 23.08.2023, 20:48

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Дмитрий Уткин

Подробности.

В среду, 23 августа, российские Telegram-каналы сообщили, что на борту разбившегося самолета главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина был и его правая рука Дмитрий Уткин.

Об этом сообщил российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

«Появилась информация, что на борту разбившегося самолета был и правая рука Пригожина Уткин. Вагнер обезглавлен», — говорится в сообщении.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет. По данным росСМИ, он принадлежал Евгению Пригожину.

Пропагандистские СМИ утверждают, что в результате крушения самолета погибли все 10 человек, находившихся на борту. Самолет Евгения Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК «Вагнера» телеграм-канал Grey Zone.

Российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщил, что в самолете среди пассажиров был сам Пригожин.

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