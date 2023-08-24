Падение самолета Пригожина показали на видео: борт потерял 3 км высоты за полминуты 4 24.08.2023, 8:22

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Место крушения самолета

Авиаэксперты раскрыли подробности крушения джета Embraer Legacy.

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, в списке пассажиров которого числился основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, за 30 секунд снизился почти на 3 километра, затем еще несколько секунд держал высоту, а после начал падать и разбился.

В публикации на сайте flightradar24.com говорится, что сервис получили первые данные от Embraer в 17.46 по Москве. К 18.10 самолет вышел на крейсерскую высоту, перед этим ненадолго снизившись. Через 9 минут вертикальная скорость самолета (изменение высоты полета за единицу времени) начала резко меняться.

Самолет снизился до 27 500 футов (8382 метров), затем вновь поднялся до 29 300 футов (8930 метров). Последние данные от самолета были получены в 18.20 по Москве: за последующие 32 секунды он снизился до 19 725 футов (6012 метров).

Директор по коммуникациям сервиса Flightradar24 Ян Петченик рассказал Reuters, что в 18.19 по Москве самолет начал резко снижаться.

«Что бы ни случилось, это произошло быстро. Возможно, они боролись [с самолетом] после того, как что-то произошло», — заявил он. До этого, отметил он, «не было никаких признаков того, что с этим самолетом что-то не так».

Бизнес-джет, принадлежавший основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, потерпел крушение в районе села Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося самолета. Среди них — Евгений Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов — руководитель фирм, связанных с Пригожиным. Сообщается об их гибели, но официально их смерть не подтверждена.

Крушение самолета Пригожина произошло ровно через два месяца после мятежа основателя ЧВК.

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