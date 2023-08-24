закрыть
24 августа 2023, четверг, 13:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали о «детских садах» осьминогов

1
  • 24.08.2023, 11:49
  • 1,468
Ученые рассказали о «детских садах» осьминогов

Их обнаружили на вулканических источниках.

Ученые разгадали загадку того, почему десятки тысяч осьминогов собираются под гигантской подводной горой около побережья Калифорнии (США). Так называемые жемчужные (или калифорнийские) осьминоги, названные так потому, что издалека выглядят как разбросанные драгоценные камни, ищут теплую воду, просачивающуюся через морское дно. Теплая вода идет от вулканических источников. Осьминоги используют ее, чтобы ускорить вылупление яиц. Об этом пишет The Guardian.

Ученые обнаружили «детский сад осьминогов» возле подводной горы Дэвидсон, одно из четырех известных скоплений глубоководных осьминогов.

Дистанционно управляемый подводный аппарат снял на видео самок жемчужных осьминогов, охраняющих свои яйца в жерле с теплой водой. Также на субстрате около теплой воды от вулкана селятся анемоны.

Теплая вода поступает из гидротермальных источников, которые не такие обжигающие, как гидротермальные источники, также известные как «черные курильщики». «Они никогда не бывают настолько горячими, чтобы сварить яйца осьминога», — указал биолог Джим Барри из MBARI, возглавлявший исследование.

Основываясь на фотографиях, охватывающих небольшую часть участка, Барри и его коллеги подсчитали, что «детский сад» занимает площадь 333 гектара (823 акра), в нем обитают более 20 000 осьминогов. Это крупнейшее скопление, обнаруженное учеными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив