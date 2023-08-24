Ученые нашли свидетельство ледникового периода на Марсе 1 24.08.2023, 12:34

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Фотофакт.

Международная команда астрономов обнаружила на Марсе следы движения ледников, проанализировав снимки поверхности Марса, сделанные орбитальным космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Результаты исследования были опубликованы в журнале Phys.org.

По словам ученых, на снимках была изображена местность, которая начала формироваться древними ледниками около 4 млрд лет назад. Принято считать, что в тот период на Марсе была более плотная атмосфера, высокие температуры и большое количество воды.

Зафиксированный на фото след говорит о том, что на Марсе, как и на Земле, чередовались ледниковые и межледниковые периоды. Во время второго ледники тают и скатываются по склонам, вбирая в себя камни и почву. Этот процесс и оставляет рисунок на планете.

Исследователи считают, что снимки доказывают существование очень динамичного климата на Марсе в далеком прошлом. С тех пор более теплая и плотная атмосфера Марса медленно разрушалась солнечным ветром, что привело к глобальному похолоданию и постепенной потере поверхностных вод планеты.

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