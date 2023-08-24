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Ученые нашли свидетельство ледникового периода на Марсе

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  • 24.08.2023, 12:34
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Ученые нашли свидетельство ледникового периода на Марсе

Фотофакт.

Международная команда астрономов обнаружила на Марсе следы движения ледников, проанализировав снимки поверхности Марса, сделанные орбитальным космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Результаты исследования были опубликованы в журнале Phys.org.

По словам ученых, на снимках была изображена местность, которая начала формироваться древними ледниками около 4 млрд лет назад. Принято считать, что в тот период на Марсе была более плотная атмосфера, высокие температуры и большое количество воды.

Зафиксированный на фото след говорит о том, что на Марсе, как и на Земле, чередовались ледниковые и межледниковые периоды. Во время второго ледники тают и скатываются по склонам, вбирая в себя камни и почву. Этот процесс и оставляет рисунок на планете.

Исследователи считают, что снимки доказывают существование очень динамичного климата на Марсе в далеком прошлом. С тех пор более теплая и плотная атмосфера Марса медленно разрушалась солнечным ветром, что привело к глобальному похолоданию и постепенной потере поверхностных вод планеты.

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