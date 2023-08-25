Reuters: Смерть Пригожина может создать новые проблемы для Путина 25.08.2023, 2:01

Она открывает перспективу грязной борьбы за контроль над огромной бизнес-империей «Вагнера».

Вероятная гибель лидера наемников «Вагнера» Евгения Пригожина в авиакатастрофе делает президента России Владимира Путина сильнее в краткосрочной перспективе, устраняя мощную фигуру, которая бросала вызов его власти и заставляла его выглядеть слабым.

Но это также лишает его сильного и проницательного игрока, доказавшего свою полезность для Кремля, посылая своих бойцов в некоторые из самых кровавых сражений войны в Украине и продвигая российские интересы в Африке, пишет Reuters.

После 24 часов молчания Путин выразил «искренние соболезнования» семьям всех 10 человек, которые находились на борту разбившегося к северу от Москвы самолета и похвалил Пригожина как «талантливого бизнесмена».

Пока не ясно, что стало причиной падения самолета с неба. Путин пообещал провести полное расследование, но его результаты вряд ли поколеблют распространенное мнение о том, что Пригожин был убит как акт мести за организацию мятежа в конце июня.

Соединенные Штаты рассматривают ряд версий по поводу того, что привело к падению самолета, в том числе и то, что в него попала ракета класса «земля-воздух», сообщили американские чиновники.

Аналитики говорят, что предположение о причастности Кремля может действительно соответствовать целям Путина.

«Как бы ни были причины авиакатастрофы, все будут рассматривать ее как акт возмездия и репрессии, и Кремль не будет особенно этому препятствовать. С точки зрения Путина, а также многих силовиков и военных смерть Пригожина должна стать уроком для любых потенциальных последователей», – сказала Татьяна Становая, основательница консалтинговой компании R.Politik.

Но смерть Пригожина, если она подтвердится, не обойдется Путину без потерь.

Аналитики говорят, что она открывает перспективу грязной борьбы за контроль над огромной бизнес-империей «Вагнера» и возможного раскола между прагматиками, желающими интегрироваться с министерством обороны и обиженной ультранационалистической фракцией, которая уже выплескивает свой гнев в каналах социальных сетей.

«Я думаю, что во многом это станет чем-то вроде обезглавленной среды «Игры престолов» или «Клан Сопрано», где у нас будут конкурирующие меньшие фракции и меньшие обломки «Вагнера». В долгосрочной перспективе, я думаю, что это стратегическая потеря [для России]», – сказал Эндрю Борен, исполнительный директор компании по разведке угроз Flashpoint и бывший сотрудник американской разведки.

Самуэль Рамани, аналитик лондонского аналитического центра RUSI и автор книги «Россия в Африке», считает, что потеря разветвленной сети Пригожин будет негативным моментом для Путина.

«Он теряет много личных контактов, которые Пригожин сумел наладить на этом континенте, в том числе контакты, которые были бы необходимы для экспорта золота и бриллиантов из попавших под санкции стран, таких как Мали и Центральноафриканская Республика», – сказал Рамани.

Если Путин несет ответственность за смерть Пригожина, то, по словам Рамани, это демонстрирует его готовность к жестоким репрессиям против любого инакомыслия.

«Но это также демонстрирует его уязвимость, потому что теперь ему нужно применить силу, чтобы подавить этих ультранационалистов, которых он смог ранее кооптировать и усмирить, включив их в свою коалицию. И это не очень хорошо говорит об устойчивости Путина после 2024», – считает аналитик.

Роберт Хорват, специалист по России в Университете Ла-Троб в Мельбурне, сказал, что позиция Путина остается хрупкой.

«Проблема убийства Пригожина состоит в том, что оно рискует спровоцировать акты мести со стороны десятков тысяч вагнеровских наемников – некоторых закаленных в боях ветеранов, некоторых осужденных преступников – сражавшихся под флагом «Вагнера». Это также рискует привлечь новое внимание к популистской кампании Пригожина, его осуждению оправдания войны режимом и огромной пропасти, отделяющей легкомысленных детей правящей элиты от детей простых людей, возвращавшихся из Украины в гробах», – сказал Ховарт.

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