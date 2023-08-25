СМИ: Пригожин встречался с Путиным в Москве за сутки до гибели 2 25.08.2023, 12:24

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После этого на борту главаря ЧВК был расширен список пассажиров.

Источник близкого к российским силовикам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что Евгений Пригожин мог встречаться с Владимиром Путиным в Москве за сутки до гибели.

За несколько дней до инцидента глава ЧВК «Вагнер» вернулся из Африки. Предварительно ведомственным спецбортом. 22 августа у Путина была встреча с президентом Мозамбика в Москве.

Служба протокола сделала заявку на вылет Пригожина в этот день на вечер, но в последний момент был озвучен перенос на следующий день. По одной из версий, это произошло из-за встречи Путина и Пригожина.

Также на борт главы ЧВК был расширен список пассажиров — его пополнили дополнительной охраной.

Известно, что Евгений Пригожин летел в Санкт-Петербург домой, он давал распоряжения по поводу встречающего вертолета и дома.

Телеграм-канал также опубликовал кадры интерьера разбившегося самолета Пригожина (фото сделано за 7 часов до катастрофы). Бросается в глаза фото с Путиным в шлеме летчика и подборка книг о стрелковом оружии.

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