СМИ: Пригожин встречался с Путиным в Москве за сутки до гибели

СМИ: Пригожин встречался с Путиным в Москве за сутки до гибели2
- 25.08.2023, 12:24
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После этого на борту главаря ЧВК был расширен список пассажиров.
Источник близкого к российским силовикам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что Евгений Пригожин мог встречаться с Владимиром Путиным в Москве за сутки до гибели.
За несколько дней до инцидента глава ЧВК «Вагнер» вернулся из Африки. Предварительно ведомственным спецбортом. 22 августа у Путина была встреча с президентом Мозамбика в Москве.
Служба протокола сделала заявку на вылет Пригожина в этот день на вечер, но в последний момент был озвучен перенос на следующий день. По одной из версий, это произошло из-за встречи Путина и Пригожина.
Также на борт главы ЧВК был расширен список пассажиров — его пополнили дополнительной охраной.
Известно, что Евгений Пригожин летел в Санкт-Петербург домой, он давал распоряжения по поводу встречающего вертолета и дома.
Телеграм-канал также опубликовал кадры интерьера разбившегося самолета Пригожина (фото сделано за 7 часов до катастрофы). Бросается в глаза фото с Путиным в шлеме летчика и подборка книг о стрелковом оружии.