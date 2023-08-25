В известной библейской долине нашли стены древнеримского амфитеатра для солдат 25.08.2023, 12:49

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Открытие сделано с помощью подземного радара.

Археологи в Израиле обнаружили кроваво-красную боевую арену в Легио, огромной военной базе, на которой во II веке нашей эры размещался «броненосный» римский легион. Так, найденный амфитеатр использовали не для театральных развлечений, а для боевой подготовки: располагается он недалеко от Мегиддо, также известного как долина Армагеддона. Это место, где, как предсказывает христианская Библия, начнется битва во время конца света, пишет techinsider.

Долина Армагеддона

Построенный 1800 лет назад римский лагерь расположен под сельскохозяйственными полями кибуца Мегиддо. Арена Легио была вновь открыта между 1998 и 2000 годами в результате предварительных археологических исследований. Раскопки, выявляющие периметр военной базы и окружающих ее построек, проводятся с 2010 года: теперь археологи более тщательно исследовали историческую местность и нашли часть военного комплекса с административным центром и религиозными сооружениями.

За стенами базы с помощью инновационной технологии георадара обнаружены кладбище и амфитеатр. С помощью георада ученые могут неинвазивно изучать объекты, находящиеся под землей, в том числе дороги, дворы и здания, а затем создавать «карту возвращающихся импульсов», — то есть того, что находится под поверхностью.

Амфитеатр для легионеров

Несмотря на прогресс команды археологов под руководством Эйлин Эрненвейн, геолога из Государственного университета Восточного Теннесси, около половины Легио еще предстоит нанести на карту — и впоследствии раскопать. Так, в амфитеатре для боевой подготовки войск сохранились части уникального декоративного решения: кроваво-красной краски, украшавшей каменные стены.

«Такого рода амфитеатр — для армии, а не для широкой публики — раньше не встречался в этом регионе», — говорит Мэтью Дж. Адамс, соруководитель раскопок в Легио и директор Центра средиземноморского мира. Сообщается, что обнаружены две разные круглые стены: это указывает на то, что в какой-то момент здание подвергалось расширению. Кроме того, исследователи отметили: «Мы нашли внутри ворот [амфитеатра] доказательства ритуальной деятельности, в том числе десятки ламп, которые, возможно, имели отношение к культу Немезиды (богини возмездия)».

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