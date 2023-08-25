Песков занервничал из-за возможной причастности Путина к ликвидации Пригожина

Песков занервничал из-за возможной причастности Путина к ликвидации Пригожина2
- 25.08.2023, 14:14
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Пресс-секретарь Кремля начал оправдываться после сообщений в СМИ.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «ложью» все предположения о причастности Путина к смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и других руководителей компании. Они погибли в результате падения самолета в Тверской области РФ в среду.
«Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолета, в том числе и Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах», – сказал Песков, передает ТАСС.
Надо отметить, что Владимир Путин высказал свои соболезнования по поводу катастрофы только через сутки.
Ранее источник близкого к российским силовикам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что Евгений Пригожин мог встречаться с Владимиром Путиным в Москве за сутки до гибели.
Напомним, в конце июня Пригожин поднял мятеж ЧВК «Вагнер». Ее боевики заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и начали марш на Москву.