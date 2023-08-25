Командир взвода российских оккупантов попытался поднять бунт и исчез 25.08.2023, 14:34

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иллюстративное фото

Он назвал «преступным» командование 110-й бригады ВС РФ.

В рядах оккупационной армии РФ растет напряженность. Командир взвода батальона «Камчатка» ВС РФ Андрей Феоктистов под позывным «Октавиан» пропал без вести после того, как обвинил командование в преступлении и попытался устроить восстание.

Обращение Феоктистова опубликовало 25 августа российское оппозиционное издание «Верстка».

Оккупант назвал «преступным» командование 110-й бригады ВС РФ, в состав которой был включен его батальон «Камчатка».

С его слов, командиры бросали солдат на самоубийственные штурмы без надлежащего обучения и огневой поддержки. Феоктистов в видеообращении сообщил, что намерен срочно вернуться на Камчатку и вместе с родственниками своих сослуживцев и неравнодушными штурмовать местное правительство.

«Нам дали 4 дня на подготовку… И нас отправили на штурм. Отправили с зеками, со «Штормом Z»... В этом штурме позиций нас начала обстреливать украинская артиллерия, помощи от нашей бригады никакой не было. В ходе боев я получил ранение… Моих ребят (их 17 человек) сейчас закрыли, приравняли к зекам, никуда не отпускают… На фронте мы проигрываем.

Это правда. То, что говорят по телевизору, все вранье. ВС РФ несут огромные потери. Людей, которые туда приезжают, просто запихивают на штурмы без подготовки… Нас жестоко обманули», - пожаловался оккупант.

«Верстка» уверяет, что после этой публикации Феоктистов пропал без вести. Его, предварительно, арестовали силовики в ночь на 23 августа.

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